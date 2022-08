Elezioni: Salvini, 'fermare aumenti energia di Enel ed Eni'

Roma, 18 ago. "L'Enel è una società a partecipazione pubblica. Un governo può intervenire con le aziende che hanno una partecipazione pubblica: Enel, Eni, siccome stanno facendo grandi profitti il Governo può imporre un tetto di guadagno massimo, altri Paesi lo hanno fatto". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervistato dal Tg 4.

"Nessuno -ha aggiunto- vuole espropriare Eni, Enel, però se stai guadagnando cinque volte tanto e il pizzaiolo sta pagando tre volte tanto, una giusta via di mezzo può essere imposta per legge. In Francia, per scelta del Governo, stanno tornando al controllo pubblico della società energetica francese. Io non sono per tornare al controllo pubblico, va bene il mercato privato, però in un momento critico come questo il Governo potrebbe chiedere di moderare gli aumenti".

