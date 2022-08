Elezioni: Salvini, 'Letta si è fatto fischiare da platea Cl, su scuola ha idee geniali'

Roma, 23 ago. "Letta si è fatto fischiare persino dalla platea di Comunione e Liberazione: ha avuto l'idea geniale di estendere la scuola dell'obbligo fino ai 18 anni, vuole tenere i ragazzi in classe, sui banchi, dai 3 ai 18 anni. Questo fa il paio con quello che ha detto Calenda, cioè che chi non va nei licei è uno studente di serie B. E invece io dico viva i ragazzi che vanno nelle scuole tecniche, negli istituti professionali, all'alberghiero". Così Matteo Salvini, in comizio a Giulianova.

"Il ragazzo è distratto -dice ancora il leader della Lega diretto al segretario del Pd- a Parigi insegnava, ma da quando è tornato in Italia si è perso".

