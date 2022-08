Roma, 24 ago. "Non toccheremo la legge 194, l'ultima parola spetta alla donna, non allo Stato" ma va data "la possibilità alla donna in difficoltà di fare la scelta", soprattutto per "chi si trova in difficoltà economiche". Così Matteo Salvini a Radio 24.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA