Roma, 27 ago. "Sul reddito di cittadinanza noi siamo per lasciarlo a chi non può lavorare -minorenni, disabili, anziani pensionati- ma se qualcuno prende dei soldi pubblici da 2-3 anni e rifiuta il posto di lavoro deve perdere qualsiasi privilegio. Questo è per rispetto a chi si è alzato questa mattina alle 6 per venire in spiaggia a lavorare. Il lavoro è sacro". Così il leader della Lega Matteo Salvini, in comizio a Barletta.

