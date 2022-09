Elezioni: Santanchè, 'assalto gazebo Fdi effetto campagna denigratoria Pd'

Milano, 3 set. "L'assalto nella mattinata a un nostro gazebo a Milano è l'ennesima dimostrazione degli effetti di una campagna elettorale che il Pd ha voluto impostare soltanto sulla denigrazione e l'attacco nei confronti del centrodestra e in particolare di Fratelli d'Italia. Un clima che ha come unico rischio di produrre quanto accaduto stamattina a Milano. E speriamo non peggio". Lo dichiara la senatrice di Fratelli d'Italia, Daniela Santanchè, coordinatore regionale in Lombardia riferendosi al danneggiamento a un gazebo in viale Papiniano messo a segno da un gruppo 'mascherato'

Pubblicità

"Mi auguro che questo evento porti il Pd e i suoi vertici a riconsiderare come finora hanno gestito la campagna elettorale, ed a concentrarsi sui temi e sulla politica piuttosto che a screditare l'avversario" conclude.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA