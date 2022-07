Roma, 31 lug "Dopo tante cose buone fatte nel corso degli anni per la crescita del Paese, il PD non resiste alla tentazione di tornare a essere il partito delle tasse. L'agenda Draghi prevedeva una riduzione della pressione fiscale, non il contrario. Un'altra buona ragione per costruire il terzo polo”. Lo scrive su Twitter il sottosegretario all'interno Ivan Scalfarotto.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA