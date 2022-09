Elezioni: Scotto, 'Meloni attacca Speranza per strizzare occhio a No Vax'

Roma, 22 set. "Giorgia Meloni dice stop al modello Speranza sul Covid, chiamandolo apprendista stregone. Mette in mezzo la Cina, ma tutta l'Europa ha guardato all'Italia come modello". Lo dichiara Arturo Scotto, candidato della lista Pd-Italia Democratica e Progressista a Firenze. "Non c'è nessun governo in Occidente - prosegue Scotto- che seguirebbe le farneticazioni della leader di Fratelli d'Italia. A meno che non pensi che Sholz, Macron e Sanchez - con cui ambisce a sedersi nei vertici Ue - siano anche loro apprendisti stregoni. La verità è che Meloni civetta con i no vax per un pugno di voti in più: una danza macabra sulla vita delle persone. Roba da disperati".

