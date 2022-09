Roma, 26 set. "Il Pd ha una grande responsabilità che dovrà essere ben giocata in Parlamento dove, con questa legge elettorale, la destra è maggioranza in Parlamento ma non è maggioranza nel Paese". Così Debora Serracchiani commentando i risultati al Pd.

