Roma, 28 ago. "Solo mogli, madri e possibilmente ignoranti. Le donne che studiano, lavorano, danno il loro contributo alla società, spaventano Orban, amico e modello per Meloni e Salvini. In Italia #Scegli un altro destino per tutte. #25settembrevotoPd". Lo ha scritto su Twitter Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

