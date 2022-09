Elezioni: Serracchiani (Pd), 'giorni decisivi, c'è attenzione e risveglio intorno a nostre proposte

Roma, 21 set "Gli ultimi giorni sono i più importanti. C'è una maggiore attenzione ai temi su cui le persone devono decidere. Al di là degli elettori orientati, in tanti si stanno informando su alcuni temi come ambiente, lavoro e sulla posizione chiara che noi abbiamo assunto sulla questione dell'energia e dei rapporti in Europa". Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera Debora Serracchiani in una intervista all'Adnkronos.

"Riscontro grande attenzione e voglia di dare una mano, aiutare, stare dalla parte del PD e dell'area progressista. E' molto positivo, vedo che c'è un risveglio", ha aggiunto.

