Elezioni: Serracchiani (Pd), 'Ungheria perde 7,5mld di fondi Ue, e se domani toccasse a noi?'

Roma, 21 set "A esito dell'ultimo voto in Europa sulla posizione dell'Ungheria, l'Ungheria sta per perdere 7,5 miliardi di euro di fondi europei. E se domani toccasse all'Italia perchè stiamo dalla parte sbagliata del tavolo?". Lo ha detto Debora Serracchiani in una intervista all'Adnkronos.

"Questa è la preoccupazione che dobbiamo avere. Questa è la riflessione che gli italiani devono fare, un pericoloso salto nel buio che mette in crisi anche i fondi che abbiamo ricevuto e soprattutto il nostro futuro all'interno dell'Unione europea", ha aggiunto la capogruppo del Pd alla Camera.

