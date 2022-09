Elezioni: Serracchiani, 'responsabilità molto forti di Conte e Calenda'

Roma, 26 set "Ci sarà tempo per l'analisi del voto, non sfuggiremo. C'era un vento molto contrario, la destra ha vinto un po ovunque. Ma la nostra azione è stata trasparente, ci sono anche responsabilità molto forti da chi ha ritenuto non fosse il momento di fare il campo largo". Lo ha detto Debora Serracchiani a La7.

"Mi riferisco sia a Conte che a Calenda. Il M5s è molto forte al sud e molto debole al nord. Calenda è partito dal 15, poi 13, poi 10 oggi chiude ben sotto il 10, forse una riflessione andrebbe fatta", ha spiegato l'esponente del Pd.

"Il Pd, con tutti gli errori del caso, ha avuto molta difficoltà a tessere un campo largo con chi ha ritenuto di andare da solo. Non ci nascondiamo, siamo il secondo partito, abbiamo staccato Lega e M5s, siamo la prima forza di opposizione in Parlamento, è una grande responsabilità", ha spiegato Serracchiani.

