Elezioni: Serracchiani, 'serata triste ma Pd prima forza opposizione'

Roma, 26 set. "E' una serata triste per il Paese. Siamo però la prima forza di opposizione in Parlamento, siamo la seconda forza politica e quindi riteniamo di dover fare un'opposizione importante. Abbiamo una grande responsabilità, ce l'abbiamo di fronte all'Europa e al Paese per i passaggi delicati che il Paese sta affrontando. Siamo consapevoli che il Pd in questa sua posizione abbia una grande responsabilità". Così Debora Serracchiani commentando i dati elettorali al Pd.

