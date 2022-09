Elezioni: Sorcinelli a Calenda, 'giù le mani da storia e simbolo Pli'

Roma, 22 set. "I veri liberali non stanno con Calenda. Il PLI ribadisce senza mezzi termini di aver sottoscritto un accordo politico con Forza Italia, per sostenerne i candidati e le liste su tutto il territorio nazionale. Il PLI si colloca saldamente nella coalizione di centrodestra. Il leader di Azione non strumentalizzi accordi conclusi con persone delegittimate tanto dal Ministero dell'Interno che dalla Cassazione che ha bocciato il loro tentativo di scippo del simbolo e dei suoi elettori". Così Roberto Sorcinelli, segretario nazionale del PLI.

"Invitiamo Calenda a prestare più attenzione, si presenta agli elettori con una maschera di presunta e supponente serietà per poi scivolare clamorosamente in errori da dilettanti della politica. E' ora di finirla con i tentativi dei falsi liberali di appropriarsi della storia centenaria del Partito Liberale, sperando di raccattare qualche voto per consegnarlo alla sinistra statalista, ciò ai nemici dei liberali. Attendiamo le scuse ufficiali da parte di Calenda".

