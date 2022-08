Roma, 22 ago. "Vogliamo tornare a dare sorriso a chi non ha mai sorriso in termini di diritti, di dignità, senza togliere il sorriso a chi ha sempre sorriso". Lo ha affermato Aboubakar Soumaoro, durante la manifestazione al termine del 'Nuovo energie tour' per la presentazione delle candidature di 'Alleanza Verdi-Sinistra'.

