Elezioni: Spadafora, 'valore Ic saper governare, no a campagna giocata su paura destra'

Roma, 1 ago "Vogliamo ripartire dalla nostra storia ma aprendo anche a chi non ha mai fatto parte di quella esperienza. Siamo consapevoli che Impegno Civico rappresenti un valore: la conoscenza degli strumenti e dei meccanismi su come si governa, su come si fa, questo è il nostro valore aggiunto". Lo afferma Vincenzo Spadafora, intervenendo alla presentazione del nuovo soggetto politico capitanato da Luigi Di Maio in 'partnership' con Bruno Tabacci, Impegno Civico.

Pubblicità

"Il nostro progetto vuole continuare negli anni. Oggi è il tempo delle scelte. Non bisogna fare la campagna elettorale evocando la paura della destra al governo, ma serve parlare dei problemi. Però bisogna tenere le due cose insieme, puntando sulla difesa dei diritti fondamentali. Non parlo di diritti di nicchia, ma dei diritti collettivi della società. L'ambiguità di Lega e della destra su questa guerra ha compromesso proprio i diritti delle nostre aziende e dei cittadini, dei nostri ragazzi. E questo va detto".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA