Elezioni: Speranza, 'da forze politiche stop ambiguità su vaccini '

Roma, 27 ago. "Adesso basta con le ambiguità sui vaccini, si dicano parole chiare perché non possiamo permetterci errori su una materia evidentemente così delicata. E' ora di smetterla, da parte di alcune forze politiche, di fare l'occhiolino ai no vax". Lo ha detto il ministro della salute, Roberto Speranza, ai microfoni di 'Non Stop News' su Rtl 102.5.

"Vorrei che tutte le forze politiche assumano un impegno di fronte agli italiani - ha aggiunto il ministro in quota Articolo 1 - il diritto alla salute viene prima di altri interessi. Bisogna continuare a mettere al centro l'evidenza scientifica".

