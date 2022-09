Elezioni: Speranza, 'ritoccare Pnrr? Errore grave, chi lo dice forse non lo ha letto'

Roma, 19 set. "Ritoccare il Pnrr immaginando di non rispettare la destinazione del 40% delle risorse al Sud sarebbe un errore molto grave". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un'intervista a l'Adnkronos a proposito di rinegoziare il Pnrr come annunciato dal centrodestra. "Questi soldi europei ci servono per rendere più unito il nostro Paese, non per dividerlo come vogliono fare altri".

Il Pnrr funziona con delle milestones, dei traguardi intermedi, che noi dobbiamo rispettare perchè altrimenti si perdono le risorse e allora attenzione alla propaganda di queste ore sul 'ritocchiamo il Pnrr'. Noi dobbiamo mettere a terra investimenti che il nostro Paese non ha mai visto prima e questi investimenti servono in tutta Italia ma servono soprattutto al Sud. Quindi chi dice 'ritocchiamo il Pnrr', forse non lo ha letto, non ha letto le regole di utilizzo e questo è il tema fondamentale".

