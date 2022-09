Elezioni: spot Verdi-Si dedicato ai giovani, 'la prima volta' al voto? Per amore'

Roma, 7 set. La prima volta? Solo per amore. E vale anche per la prima volta al voto nello spot di Verdi-Sinistra dedicato ai giovani "che si apprestano a votare e che allo stesso tempo iniziano a vivere liberamente la propria sessualità", si spiega dai rossoverdi che oggi hanno lanciato la campagna.

E l'amore, quando si tratta di politica, diventa "amore per la natura, per i diritti e per la propria generazione" che "è il tema centrale della campagna in questione, citato più volte dai ragazzi intervistati nel video". Nel 2022, si sottolinea in una nota, "l'1,1 per cento degli elettori ha compiuto 18 anni e il 5,7 per cento di questi, dopo le ultime elezioni politiche nel 2018. Un nuovo elettorato giovane, a maggioranza ambientalista, progressista e anti-fascista. Se si considerasse solo il voto dei giovani, sarebbe in grado di raddoppiare i propri consensi, raggiungendo il 7 per cento".

