Roma, 9 set "Tutti quelli che hanno parlato di rinegoziazione del Pnrr hanno detto sciocchezze, non c'è niente da rinegoziare, se mai c'è da utilizzare parte dei fondi per sopperire all'aumento prezzi, per 7 miliardi è stato già fatto. Ma non si può rinegoziare, vuol dire che salta il Pnrr". Lo ha detto Bruno Tabacci presentando il programma di Impegno civico.

