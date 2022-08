Roma, 12 ago. “Ecco, dopo aver fatto dimettere Draghi, adesso l'obiettivo è far dimettere Mattarella. I due pilastri della credibilità italiana nel mondo fatti fuori in pochi mesi: sarebbe questo il 'piano di rinascita della destra?” Così in un tweet Irene Tinagli, vicesegretaria del Partito democratico.

