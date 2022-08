Elezioni: Todde, 'giusto tentare percorso con Bonelli e Fratoianni'

Roma, 5 ago. Il M5S “correrà col suo programma. Con Bonelli e Fratoianni abbiamo molti temi in comune e se ci si incontrerà sul programma credo che sarebbe cosa giusta provare a costruire un percorso. Noi stiamo lavorando su un'agenda chiara, sociale, ecologista, progressista, di sinistra, e sono convinta che lo spazio per lavorare si possa costruire. Quel campo largo è un minestrone assurdo e i cittadini non riescono a capire quali ricette condividano viste le infinite contraddizioni”. Lo ha dichiarato la vice ministra al Mise e vicepresidente del M5S Alessandra Todde a Radio Cusano Campus.

