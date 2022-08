Roma, 4 ago. "Calenda vuole il nucleare, i Verdi no. Carfagna e Gelmini sono contro Rdc, Speranza no. Fratoianni non ha votato fiducia a Draghi 55 volte. Calenda non vuole Di Maio, il Pd lo candida. Solo un programma di sinistra risponde a questa destra. Il voto utile è senza dubbio al M5S”. Lo scrive su Twitter la vice ministra al Mise e vicepresidente del M5S Alessandra Todde.

