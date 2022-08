Elezioni: Toti, 'meglio parole di chiarezza in più in italiano'

Roma, 14 ago. “Sembra l'esame di lingua finale della British School quando si facevano i corsi di inglese d'estate per gli studenti. Apprezzo che i leader di molti partiti parlino molte lingue e le parlino anche bene, però diciamo che vorrei ricordare che votano gli italiani in qualche modo, non i francesi, gli inglesi e gli spagnoli. Giusto presentarsi al mondo nel migliore dei modi, giusto parlare le lingue in un mondo globalizzato e una persona che si candida a presidente del Consiglio lo faccia, però non esageriamo. Sarebbe bene dire qualche parola di chiarezza in più in italiano”. Così il presidente di 'Italia al centro', Giovanni Toti, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5.

