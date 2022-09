Elezioni: Valente, 'risposta Meloni a papà bimba disabile è agghiacciante'

Roma, 6 set. "La risposta di Giorgia Meloni all'assessore al Welfare del Comune di Napoli Luca Trapanese è agghiacciante". Lo dice la senatrice del Pd Valeria Valente, presidente della Commissione Femminicidio, candidata a Napoli.

"Lui, che da single ha adottato Alba, una bimba con grave disabilità, ha invitato a cena la leader di Fdi per parlare di diritti. Lei ha accettato l'invito, replicando tuttavia, in sostanza, non solo che per un bambino è sempre meglio avere due genitori, ma che in fondo i minori con maggiori fragilità, che le coppie etero non vogliono, possono anche essere affidati alle persone single o alle coppie omosessuali".

"Giorgia Meloni conferma dunque la sua visione miope, tradizionale e discriminatoria delle persone e della famiglia. Composta per lei da un uomo, una donna e dai figli. La realtà però è andata oltre e anche l'amore, per fortuna. Le famiglie arcobaleno sono una ricchezza, così come chi decide di accogliere bambini che altrimenti non avrebbero mai una casa. Per noi le famiglie sono tante, tutte diverse e vogliamo più diritti per tutte".

