Roma, 27 ago. "Dopo tutto quello che ci è successo in questi anni, cos'altro deve accadere per capire che sulla sanità non bisogna tagliare, ma investire e innovare ancora di più? Noi lo abbiamo fatto e vogliamo continuare a farlo". Così Nicola Zingaretti su twitter.

