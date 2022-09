Roma, 11 set. La sfida di Glasgow tra i Rangers e il Napoli in Champions League, in programma martedì 13 settembre in Scozia, sarà spostata al 14 settembre per motivi di ordine pubblico legati alla morte della Regina Elisabetta II, come comunicato dalla Uefa. Si giocherà alle ore 21 con il settore per i tifosi ospiti che resterà chiuso.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA