Elisabetta: Eliseo, 'status e posto speciali in Francia nel cuore del popolo francese'

Parigi, 8 set. Il Palazzo Presidenziale francese ha pianto la morte della Regina Elisabetta II attraverso una lunga ed emozionante dichiarazione, ringraziandola per il ruolo che ha svolto nella storia moderna e nelle relazioni franco-britanniche. "Ha avuto uno status speciale in Francia e un posto speciale nel cuore del popolo francese", ha detto l'Eliseo in una nota, aggiungendo che la regina "amava la Francia, da cui era a sua volta amata".

Secondo la dichiarazione, la regina Elisabetta II deteneva il record per le visite al Palazzo dell'Eliseo di un sovrano straniero. In varie occasioni, comprese le sei visite di stato che ha fatto in Francia, la regina ha incontrato tutti gli otto presidenti della Quinta Repubblica francese, fondata nel 1959.

La regina parlava correntemente il francese e pronunciò diversi discorsi pubblici in francese durante le sue visite nel paese. "Colei che è stata con i giganti del ventesimo secolo sul sentiero della storia, ora è partita per unirsi a loro", si legge nella nota.

