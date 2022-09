Elisabetta: Fico, 'esempio di dedizione e saggezza, una protagonista assoluta'

Roma, 9 set. "La Regina Elisabetta II ha attraversato come protagonista assoluta settant'anni di storia. Punto di riferimento fondamentale per il suo Paese e per tutto il Commonwealth, è stato un esempio di dedizione e saggezza. Ne ricorderemo tutti il grande senso di responsabilità e l'autorevolezza. Alla famiglia reale e a tutti i cittadini del Regno Unito porgo le più sentite condoglianze". Così il Presidente della Camera, Roberto Fico.

