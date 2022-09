Elisabetta: l'amore per i cavalli, la passione di una vita

Roma, 8 set. - La grande passione sportiva della Regina Elisabetta II, morta oggi a Balmoral all'età di 96 anni, è quella per i cavalli. Un amore, quello per il mondo equestre, che l'ex sovrana d'Inghilterra coltiva sin da bambina; il primo cavallo di Elisabetta era, infatti, un Pony Shetland di nome Peggy che il padre, Re Giorgio VI, le regalò quando aveva appena quattro anni. Da quel momento non ha praticamente mai smesso di praticare equitazione, fino a circa un anno dalla scomparsa.

Elisabetta ha sempre prediletto i purosangue da corsa e ha posseduto una scuderia di primissimo livello. La passione per i cavalli si è declinata in molti aspetti della sua vita: ha sempre mato fare lunghe passeggiate quando libera dagli impegni di Corte con l'immancabile foulard al posto dei cappellini delle occasioni ufficiali, stivali e impermeabile verde. Inoltre, tra i quotidiani che non mancano sul tavolo di Sua Maestà ogni mattina, il Racing Post, il giornale dedicato proprio ai patiti per il mondo dei cavalli.

È stato un vero dispiacere dover rinunciare alle passeggiate a cavallo, dopo il malore che l'aveva colpita lo scorso settembre 2021 e che l'aveva costretta a non presenziare anche ad alcuni impegni pubblici. Le passeggiate nella tenuta del castello scozzese di Balmoral sono state un piacevole diversivo per tutta la sua vita. A suggellare il rapporto speciale con i cavalli anche l'ingresso nella Hall of Fame delle corse; riconoscimento conferitole per il suo “impegno di una vita” per lo sport. Come, infatti, avrebbe rivelato il manager per le corse, La Regina Elisabetta ha ottenuto tale onorificenza, oltre che per il leggendario amore per i cavalli e le corse, anche per il suo impegno in quanto proprietaria e allevatrice di successo. Sua Maestà, dopo aver ottenuto l'Hall of Fame è diventata la prima persona membro della QIPCO British Champions Series Hall of Fame all'interno della categoria Special Contributor; questo dopo essere stata scelta da una giuria indipendente di esperti del settore. Tutto questo a confermare la dedizione e la cura che la Regina Elisabetta ha sempre coltivato, praticamente da tutta la vita, per gli amatissimi cavalli.

