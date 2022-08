Enac: traffico aereo quadruplica in primo semestre

ROMA, 03 AGO - Il settore del trasporto aereo è ripartito nel primo semestre in Italia anche se non ha ancora recuperato i livelli pre-pandemia. Come sottolinea l'Enac in una nota, tra gennaio e giugno 2022 il volume dei passeggeri è 4 volte quello dei primi sei mesi del 2021. "Non siamo ancora nelle condizioni pre-pandemia, ma la tendenza appare positiva" rileva l'Ente secondo cui "rispetto all'anno scorso, si registra un incremento di passeggeri trasportati del 314%. Più che raddoppiati anche i movimenti, vale a dire il numero di decolli ed atterraggi negli aeroporti italiani."

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA