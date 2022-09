Enel: via libera Putin a vendita asset Russia a Lukoil

ROMA, 30 SET - Via libera di Vladimir Putin alla vendita della partecipazione di Enel in Enel Russia a Lukoil e al fondo di investimento Gazprombank-Fresia. Lo riporta la russa Ria Novosti. Il gruppo italiano aveva annunciato a metà giugno di aver raggiunto un accordo per la cessione dell'intera partecipazione in Enel Russia, pari al 56,43%, per circa 137 milioni di euro. L'operazione era stata però temporaneamente congelata dal governo di Mosca fino al decreto firmato oggi dal presidente.

