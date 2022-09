Roma, 9 set. "Ma perché la nostra patriota Meloni non alza la voce contro i suoi alleati in Europa che frenano sul tetto al prezzo del gas? Perché non difende le famiglie e le imprese italiane dai suoi amici che vogliono affossarle? Fratelli di Orban, più che fratelli d'Italia". Così Anna Ascani del Pd su twitter.

