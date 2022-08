Energia: Beghin (M5S), 'Michel convochi Consiglio Ue straordinario su gas'

Roma, 23 ago. "Chiediamo al Presidente del Consiglio europeo Charles Michel di convocare immediatamente un Consiglio europeo straordinario per affrontare in maniera seria il problema del caro energia, il prossimo - previsto a ottobre - fornirebbe risposte tardive all'impennata delle bollette prevista già a settembre". Così in una nota Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.

“Davanti all'aumento vertiginoso e senza sosta del prezzo del gas le attuali Istituzioni europee risultano drammaticamente assenti - denuncia l'esponente 5 Stelle - Ieri le quotazioni hanno raggiunto quota 295 euro al megawattora, un anno fa erano a 26 euro. Questa moltiplicazione si scaricherà sulle bollette di imprese e cittadini con esiti drammatici per i loro bilanci e la stabilità economica del nostro Paese. L'Unione europea si deve dare una mossa: non si può continuare a ignorare il loro grido di dolore. Se non fermiamo la speculazione sul prezzo del gas a monte i piani nazionali di razionamento risulterebbe solo dei pannicelli caldi e raggiungerebbero il loro obiettivo solo in parte. Dove è la proposta della Commissione europea sul disaccoppiamento del prezzo dell'elettricità da quello del gas? E quella sull'acquisto congiunto? Dove è la proposta sul tetto massimo al prezzo del gas? Il governo italiano l'ha chiesto ma ha ottenuto un pugno di mosche. Questi ritardi che si scaricano sulle pelle di cittadini e imprese sono inaccettabili".

Da qui la richiesta di un Consiglio europeo straordinario da convocare nell'immediato. "Il Movimento 5 Stelle ha delle proposte importanti per accelerare la transizione ecologica, che per noi potrà essere raggiunta solo tramite un nuovo Recovery fund europeo destinato esclusivamente al finanziamento delle energie rinnovabili i cui costi sono decisamente inferiori rispetto alle fonti fossili. Tutte le altre soluzioni ci allontanerebbero dal nostro obiettivo di indipendenza energetica”, conclude.

