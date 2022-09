Energia: Boccardi (FI), 'premiare pmi che investono in rinnovabili'

Roma, 2 set. "La conversione in legge del decreto-legge aiuti-bis deve essere l'occasione, ed ho presentato un emendamento per questo, per riconoscere tangibili misure di premialità alle piccole e medie imprese manifatturiere che hanno investito in impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per ridurre i propri costi energetici e sostenere l'attività primaria. In questo modo si permetterebbe alle imprese di contrastare efficacemente la drammatica congiuntura energetica internazionale e l'aumento dei costi produttivi, evitando la sospensione o la cessazione dell'attività". Lo afferma il senatore pugliese di Forza Italia Michele Boccardi.

