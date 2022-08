Energia: Bonelli, 'Calenda su rinnovabili è un ignorante'

Roma, 22 ago. "Calenda è un ignorante, perché sostenere che l'energia rinnovabile non è immagazzinabile è da persona che ignora e quindi è un ignorante. Perché non si può ammettere che una persona dimentichi che oggi la tecnologia dello stoccaggio ha raggiunto dei livelli avanzati. E non è possibile che per demolire le rinnovabili si dica una cosa falsa per puntare sul nucleare". Lo ha affermato il coportavoce dei Verdi, Angelo Bonelli, durante la manifestazione al termine del 'Nuovo energie tour' per la presentazione delle candidature di 'Alleanza Verdi-Sinistra'.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA