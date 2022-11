Energia: Calderoli, 'su trivelle d'accordo con Zaia'

Roma, 10 nov. "Condivido pienamente la posizione espressa dal governatore veneto Zaia" sulle trivelle. Così il ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli, entrando a Palazzo Chigi per il Cdm, si allinea a Luca Zaia sulla posizione scettica sulle trivelle, la cui norma è contenuta nel decreto sul tavolo del Consiglio dei ministri. Quanto alle tensioni con Parigi sui migranti, "non sono questioni che riguardano il ministro agli affari regionali", glissa il leghista.

