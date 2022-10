Energia: Calenda, 'Meloni dica che farà price cap nazionale, per altro i soldi non ci sono'

Roma, 3 ott "Meloni deve dire con chiarezza che per alzare le pensioni minime, per la flat tax al 15%, per fare tutte le cose promesse non ci sono i soldi e non si faranno e quello che farà sarà un intervento massiccio per il price cap nazionale. Se non facciamo questo ci perdiamo l'industria manufatturiera e anche le famiglie, non pagando le bollette, manderanno in crisi i gestori. Meloni deve dire che tutte le promesse mirabolanti non ci sono o schizza lo spread". Lo ha detto Carlo Calenda a Agorà, su Raitre.

