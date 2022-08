Roma, 22 ago. "Non si deve perdere tempo con la nave di rigassificazione a Piombino e non si deve dire no al gas egiziano come dice Letta, perché è una follia. Tra l'altro è l'Eni che ha scoperto quel gas. E bisogna andare avanti abbattendo il costo dell'energia anche mettendo un tetto nazionale". Così Carlo Calenda a Coffee Break su La7.

