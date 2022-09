Roma, 5 set "Bisogna fare lo scostamento perchè quello che non spendiamo adesso lo spenderemo domani, ma farlo per un governo dimissionario è un grande problema. Per questo dico, possiamo vederci e fare una proposta?". Lo ha detto Carlo Calenda a L'aria che tira parlando del caro energia.

