Roma, 17 set Sul nucleare "Letta ha detto l'ennesima idiozia, come quando ha detto chiudiamo il gas russo e poi ha votato contro il gas. Il problema è che oltre a dire banalità tipo voglio tutto green, Letta non spiega mai cosa vuole fare. La sua campagna è tutta sulle bandiere del moralismo, sta facendo una campagna distruttiva per il Paese e per se stesso". Lo ha detto Carlo Calenda a margine di un evento elettorale a Parma.

