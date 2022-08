Roma, 27 ago. "Lo ripeto: abbiamo bisogno di un time out e un confronto tra i partiti su come intervenire sulle bollette. Il no gas di Letta e la proposta di Meloni non reggono. Troviamo un accordo per il bene dell'Italia". Così Carlo Calenda su twitter.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA