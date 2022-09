Roma, 1 set. Da ottobre i termosifoni saranno abbassati di un grado -da 20 a 19- e tenuti accesi un'ora in meno al dì. E questo non varrà solo nelle case -per i riscaldamenti centralizzati- ma anche negli edifici pubblici. A confermarlo, a quanto apprende l'Adnkronos, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, nel corso dell'informativa sul piano di risparmio del gas che sta tenendo durante il Cdm in corso a Palazzo Chigi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA