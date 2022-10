Energia: Cingolani, 'l'inverno è coperto, se non ci sono eventi catastrofici'

Roma, 2 ott "Abbiamo un inverno coperto, se non ci saranno eventi catastrofici". Lo ha detto Roberto Cingolani a Mezz'ora in più.

Pubblicità

"Abbiamo fatto un piano che ci consente di rimanere al sicuro. Però questo piano va controllato di giorni in giorno. Il punto principale adesso è il prezzo, ma non è che se risparmiamo il prezzo cala. C'è l'ipotesi che diminuendo la domanda in Europa possa calare il prezzo, ma è molto complesso", ha spiegato il ministro della Transizione.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA