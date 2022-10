Roma, 2 ott "Noi abbiamo parlato di price cap e di disaccoppiamento un anno fa. Il disaccoppiamento è stato approvato. Sul gas andiamo avanti. Che ci voglia un anno a me non meraviglia, è un lunghissimo percorso che si fa passo per passo. L'ultimo è stato che la Commissione europeo si è impegnata a redigere una bozza su indicazioni degli Stati membri". Lo ha detto il ministro della Transizione Roberto Cingolani a Mezz'ora in più.

