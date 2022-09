Energia: Conte, 'Meloni non vuole scostamento e pensa a riarmo'

Roma, 15 set. "Meloni e Fratelli d'Italia si candida a governare e ha detto che non vuole fare lo scostamento di bilancio: adesso dovrebbe dire come risolve il problema del caro bollette e del caro energia e delle famiglie che sono assolutamente piegate, non arrivano a fine mese, e delle imprese in difficoltà. Lo dica adesso, qui di certo c'è solo la corsa al riarmo per Fratelli d'Italia, loro sono versati da sempre, anche per filosofia politica e indirizzo ideologico, verso un forte riarmo, perchè ogni cosa è riarmo, blocchi navali e via discorrendo e stanno sottoscrivendo questo piano di riarmo e di maggiori investimenti militari pluriennali". Lo ha affermato Giuseppe Conte, ospite di '24 Mattino' su Radio 24-Il Sole 24 ore.

