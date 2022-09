Roma, 9 set "Salvini e Conte bloccano il Dl aiuti e non vogliono il tetto per il gas. E' inspiegabile che ci siano partiti che bloccano gli aiuti ai cittadini, sono quei due che hanno sostituito la priorità degli italiani alla priorità per Putin". Lo ha detto Luigi Di Maio, presentando il programma di Impegno civico.

