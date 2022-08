Energia: Di Maio, 'sanzioni fanno più male a Occidente? Propaganda russa'

Roma, 30 ago. "Le sanzioni alla Russia stanno facendo più male all'Occidente che ai russi? Questo fa parte della propaganda russa a cui qualcuno crede, ma andate a vedere i Paesi che non hanno messo le sanzioni, sono messi peggio di noi". Così Luigi Di Maio a RTl 102.5.

"Il tema è che in questo momento una potenza nucleare ha invaso l'Ucraina, quindi il continente europeo. Così facendo ha creato un effetto shock su tutti i mercati, per questo la vera sanzione a Putin è il tetto massimo europeo al prezzo del gas, perché gli diamo molti meno soldi e gli facciamo capire che siamo uniti. Stamattina la Germania apre al tetto massimo al prezzo del gas europeo, ma in Italia non c'è unità. Salvini è partito da prima gli italiani a prima gli interessi di Putin, mi sembra”.

