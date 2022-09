Energia: Draghi, '3,5% Pil, siamo tra paesi che hanno speso di più in Ue per sostegno economia'

Roma, 16 set. Con il dl aiuti ter di oggi vengono spesi "14 miliardi di euro per famiglie e imprese che si aggiungono a quasi 50 nei mesi scorsi, nel complesso un valore superiore a 60 miliardi di euro, pari a 3.5% del Pil. Questi ci pone tra i paesi che hanno speso di più in Europa" per fronteggiare l'emergenza energetica e l'inflazione. Lo ha detto il premier Mario Draghi nel corso della conferenza stampa seguita al Cdm che ha visto l'approvazione del dl aiuti ter.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA