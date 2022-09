Energia: Draghi, 'crescita ed equilibrio conti, risorse ci sono e avanti con Pnrr e riforme'

Roma, 16 set. "Non c'è motivo di discostarsi dalla linea di politica economica di questo governo se la crescita è accompagnata dall'equilibrio dei conti. Quello che conta è che il Pnrr e gli investimenti associati al Pnrr continuino, che le riforme associate e non associate al Pnrr continuino". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.

Pubblicità

"Quel che conta è favorire un ambiente favorevole alla crescita. La crescita non è prodotta dai governi, i governi possono al massimo creare o mantenere un ambiente favorevole ma la crescita viene prodotta dagli italiani", rimarca ancora Draghi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA